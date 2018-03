Rockerii irlandezi de la The Cranberries au anunţat că vor continua înregistrările pentru un nou album, în pofida morţii subite a solistei formaţiei, Dolores O'Riordan, la începutul acestui an, informează AFP.

Potrivit celor trei membri care compun în prezent formaţia, O'Riordan înregistrase deja partea vocală pentru noul album, pe care trupa speră să îl lanseze la începutul lui 2019.

Totodată, formaţia a anunţat că va relansa albumul său de debut "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?", cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la momentul lansării acestuia, după ce iniţial decisese să suspende acest eveniment din cauza decesului lui O'Riordan.

