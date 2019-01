The Cranberries a lansat o melodie, la un an de la moartea solistei sale

Grupul de rock irlandez The Cranberries a lansat marţi o melodie, care va fi urmată de un album, pentru a aduce un omagiu solistei sale Dolores O'Riordan, decedată în mod accidental în urmă cu exact un an, în timp ce lucra la acest din urmă material discografic, informează AFP.

Piesa, cu titlul "All over now", a fost realizată pe baza înregistrărilor cu vocea artistei.



Denumit "In the end", albumul, aşteptat la începutul lunii aprilie, va include alte zece titluri, realizate de ceilalţi trei membri ai formaţiei, Noel Hogan, Mike Hogan şi Fergal Lawler.



Ne-am...

