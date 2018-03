Cei doi membri The Chainsmokers, Alex Pall și Andrew Taggart sunt câștigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuți – Closer, are peste două miliarde de vizualizări.

În 2017, The Chainsmokers au lansat în colaborare cu trupa britanică Coldplay piesa “Something just like this” care în prima zi de lansare a obținut și un record mondial. Piesa a avut peste 9 milioane de accesări într-o singură zi, performanță nereușită de nici un artist până în acel moment.

Line up-ul Untold mai este completat de Jason Derulo, care va urca pentru prima dată pe scena festivalului Untold. În 2017 a fost prezent pe scena festivalului Neversea, în fața a peste 70.000 de fani a promis... citeste mai mult

acum 42 min. in Social, Vizualizari: 32 , Sursa: Realitatea in