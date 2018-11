The Case va susţine un concert la Oradea sâmbătă, 3 noiembrie, de la ora 20:00, în Moszkva Cafe. Invitaţi: Happy Powered by Fraţii JdiERi.

The Case vin la Oradea în cadrul turneului de lansare a single-ului „Means to an end”.

Titlul piesei, „Means to an end”, reprezintă ceva ce trebuie făcut doar pentru a transpune în realitate rezultatul dorinţelor.

Al doilea single al formației cu producătorul Adam Whitaker, după „Road to Nowhere”, lansat la începutul anului trecut, „Means to an end” redefinește modul în care formația abordează... citeste mai mult

