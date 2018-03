The Bucharest Major, organizat de PGL și Imba TV, debutează vineri, 9 martie, la Sala Polivalentă din Capitală. Cu premii de 1 milion de dolari și 1500 de puncte de calificare la The International 2018, evenimentul se preconizează fi cea mai importantă competiție de sport electronic organizată vreodată în România

Etapa grupelor pentru The Bucharest Major s-a încheiat și ne-a oferit cele 8 echipe care se vor înfrunta în perioada 9-11 martie la Sala Polivalentă pentru premii în valoare de 1 milion USD și 1500 puncte de calificare... citeste mai mult

