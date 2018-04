Eroii martiri, victimele masacrului hortyst de la Ip din toamna anului 1940, au fost comemoraţi şi in acest an in localitatea sălăjeană. Cele 157 de victime ale masacrului din noaptea de 13 spre 14 septembrie 1940 de la Ip au fost comemorate,...

Salajeanul, 15 Septembrie 2010