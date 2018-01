"Teva" vinde instrumente de datorie de 5 miliarde de dolari

Compania israeliană "Teva Pharmaceutical Industries" Ltd., cel mai mare producător de medicamente generice din lume, vrea să obţină 5 miliarde de dolari din vânzarea de instrumente de datorie, în contextul în care are nevoie de bani pentru restructurare.

"Teva" a informat, în documentele depuse la autoritatea pieţei americane de capital (U.S. Securities & Exchange Commission - SEC): "Putem vinde aceste titluri către sau prin intermediul unuia sau mai multor subscriitori, dealeri sau agenţi, ori direct către cumpărători. Veniturile nete din vânzarea de titluri... citeste mai mult

azi, 00:18 in Externe, Vizualizari: 31 , Sursa: Bursa in