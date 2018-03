Gaseste artera la incheietura mainii si aplica presiune pe ea cu doua degete de la mana opusa. Numara cate batai ai in 30 de secunde. Inmulteste-le cu doi si vei obtine numarul de batai pe minut. Repeta testul in fiecare zi. Daca pulsul este acelasi timp de 3 zile consecutiv, inseamna ca nu ai probleme cu tiroida si ca e perfect functionala.

Masoara pulsul si atunci cand stai in picioare si cand stai pe scaun: daca este mai puternic la statul in picioare, este semn ca suferi de alergii alimentare sau ca esti sensibil la un factor de mediu: praf, mucegai, anumite flori si plante,... citeste mai mult

