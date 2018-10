Cercetatorii de la Universitatea din Australia de Vest au demonstrat printr-un studiu ca oamenii sunt capabili sa idetifice un partener infidel doar privindu-i fata acestuia, in 59% dintre cazuri.



Asadar, priveste cu atentie imaginea de mai jos, apoi verifica in lista tuturor oamenilor ilustrati in fotografie pentru a-i descoperi pe cei infideli:



Mel Sevieri – A INSELAT!

Malcolm Cleaves- A INSELAT!

Hannah Atkinson – FIDELA!

Ryan Doyle – FIDEL!

Jon Wilson – A INSELAT!

Laura Barnel – FIDELA!

Rik Judges – FIDEL!

Angela... citeste mai mult