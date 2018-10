Testul care stabileşte dacă ai un IQ peste medie e simplu. De exemplu, noi am localizat femeia din poză în mai puţin de 3 secunde. Am început de la stânga la dreapta şi apoi înapoi la stânga. Imaginea aceasta a fost realizată de artistul german Jörg Düsterwald, specializat în body painting. Acest tablou a creat mare controversă în ţara lui. A pictat o tânără atât de bine, încât ea cu greu poate fi depistată într-un peisaj tomnatic. Imaginea a devenit virală pe Internet şi mulţi utilizatori au încercat s-o găsească pe fată în tablou. O puteţi găsi? Specialiştii au ajuns la concluzia că internauţii care au... citeste mai mult

