Esti pregatit pentru o incursiune in mintea ta subconstienta? Ia un pix si un carnet, lasa logica deoparte, da frau liber imaginatiei si treci la treaba.

1. Privesti cu atentie valurile marii. Ce simti?

2. Te plimbi intr-o padura si privesti pamantul. Ce vezi? Acum scrie ce sentimente te incearca.

3. Urmaresti cu privirea un pescarus care zboara deasupra capului tau. Cum te face sa te simti?

4. Privesti caii aflati in galop. Ce emotii experimentezi?

5. Te afli in desert iar in fata ta se inalta un zid. Nu vezi... citeste mai mult

