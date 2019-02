Ai la indemana o metoda simpla prin care poti verifica daca glanda tiroida functioneaza sau nu cum trebuie. Hipotiroidismul este o afectiune in care organismul nu dispune de suficienti hormoni tiroidieni.

In Romania, tot mai multe persoane au inceput sa fie diagnosticate cu aceasta boala. Lasata netratata, simptomele vor progresa. Rar poate duce la complicatii grave cum ar fi depresie severa sau boli ce pot pune viata in pericol cum ar fi insuficienta cardiaca si altele.

Acest test este cunoscut ca testul Barney. In primul rand, va trebui sa va gasiti un termometru bun , pe care sa-l lasati seara inainte de culcare pe noptiera.... citeste mai mult

acum 51 min. in Sanatate, Vizualizari: 18 , Sursa: Jurnalul National in