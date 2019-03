România are cei mai mulţi pacienţi cu hepatita C din Europa, peste 550 de mii. Se estimează că numărul real este şi mai îngrijorător, pentru că mulţi nu au fost încă diagnosticaţi. Abia acum se fac primii paşi pentru înfiinţarea unui program de screening la nivel naţional, iar pacienţii infectaţi vor intra imediat sub tratament.

Toţi pacienţii care vor ajunge în secţiile clinice ale Institutului Fundeni din Capitală şi în Centrele de Gastroenterologie şi Hepatologie din Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara vor fi testaţi gratuit.

