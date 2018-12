Testare auditiva gratuita,cu aparatura medicala moderna,a tuturor  nou-nascutilor din maternitatile de stat din Romania

Incepand din aceasta luna, toti copiii nascuti in maternitatile de stat din Romania beneficiaza de control auditiv gratuit, realizat cu aparatura medicala moderna.

“ Dupa spitalele regionale si alte proiecte importante cu finantare de la Banca Mondiala, am reusit deblocarea acestui proiect. Screeningul auzului la nou nascuti este singura metoda prin care se poate depista activ hipoacuzia chiar din prima luna de viata. Pentru dezvoltarea sanatoasa a copilului este deosebit de important ca surditatea sa fie depistata cat mai devreme in vederea... citeste mai mult