Test Drive Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG

De data asta am sa încep altfel articolul. De fapt, am să-l încep aşa cum în mod normal l-aş şi termina – cu o concluzie. Din clipa în care am plecat la drum alături de maşina asta, am realizat că mă simt în ea la fel ca şi în vechiul Passat. Merge ca...

Adevarul, 17 Februarie 2015