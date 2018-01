TEST-DRIVE. SsangYong Rexton G4 - lux accesibil? Am condus noul Rexton G4 al celor de SsangYong. Sa fie chiar lux accesibil?

Foto: Florentina Preda Auto Cand cineva iti spune ca a aparut o noua masina de la un importator coreean care are o cota mica de piata in Romania, incep sa iti apara cateva intrebari. La fe a fost si in cazul lui Rexton G4 de la SsangYong.

Te gandesti in primul rand la faptul ca si-au asumat intrarea cu noul model pe piata auto romaneasca, ca se supun reglementarilor dure din UE si ca au incredere in modelul nou lansat.

In al doilea rand, esti curios. Cine sunt cei de la SsangYong si ce vor... citeste mai mult

