Şi uite că în 2018 avem în faţă un Hyundai i30 Fastback... blasfemie, ceva firesc sau un hatchback cu ceva în plus? Pe unele meleaguri hatchback-ul este rege, pe aici pe la noi, şi prin jur, sedanul este mai popular, alţii preferă break-ul. Hyundai a încercat cu i30 Fastback să ofere câte ceva din ambele lumi, un fel de 2 în 1.

Noi am testat deja i30, în clasica declinare hatchback, şi am găsit un model surprinzător de agreabil. Asta pentru a fi politicoşi şi a încerca să menajăm, din patriotism european, sentimentele unor compacte din Europa. Hyundai oferă o compactă extrem de competentă, ce aduce i30 fastback în plus,... citeste mai mult

azi, 11:26 in Life, Vizualizari: 23 , Sursa: Adevarul in