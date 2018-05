1. Cine a fost preşedintele Franţei în mandatul căruia au avut loc mişcările sociale din mai 1968? a. Francisco Franco. b. Charles de Gaulle. c. António de Oliveira Salazar. 2. Ce eveniment a avut loc pe 2 octombrie 1968 şi a făcut parte din Războiul Murdar din Mexic, din anii ’60 şi ’70, în care guvernul mexican, susţinut de SUA, s-a opus grupărilor socialiste şi a recurs la răpiri, torturi şi arestări în masă? a. Masacrul de la Tlatelolco. b. Masacrul de la Marele Templu din Tenochtitlan. c. Masacrul din Villas de Salvárcar. 3. Ce stat şi-a obţinut independenţa faţă de Spania pe 12 octombrie 1968? a. Guineea. b. Guineea-Bissau. c. Guineea Ecuatorială. 4. Ce... citeste mai mult

