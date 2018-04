1. Ce armată rusă a rămas staţionată în Transnistria din 1992, când a ajutat la proclamarea independenţei de facto a regiunii separatiste faţă de Republica Moldova? a. Armata a 3-a. b. Armata a 14-a. c. Armata a 9-a. 2. Care este capitala regiunii separatiste Nagorno-Karabah? a. Baku. b. Suhumi. c. Stepanakert. 3. Câţi ani au fost organizate Jocurile olimpice în Grecia Antică? a. 69 de ani. b. 169 de ani. c. 1.169 de ani. 4. Care a fost ultima dinastie chineză, care a condus imperiul din secolul al XVII-lea până în 1912? a. Qing. b. Ming. c. Xing. 5. Ce stat european a aderat la NATO în anul 1955? a. Turcia b. Republica Federală... citeste mai mult

azi, 16:41 in Cultura-Media, Vizualizari: 51 , Sursa: Adevarul in