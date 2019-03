1 Câte petale are ghiocelul?

a. Trei.

b. Şase.

c. Diferă de la o plantă la alta.



2 Care este statul care, odată intrat în Primul Război Mondial, în 1917, a contribuit la înfrângerea Germaniei?

a. SUA.

b. Suedia.

c. Elveţia.



3 Cine a fost primul om care a depăşit viteza sunetului?

a. Usain Bolt.

b. Neil Armstrong.

c. Chuck Yeager.



4 Ce culoare are tricoul pe care-l primeşte câştigătorul Turului Franţei?

a. Roz.

b. Albastru.

c. Galben.



5 Cine a fost primul ministru comunist al Justiţiei, care a asigurat pregătirea structurilor legislative în...

