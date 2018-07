1 Ce actor a devenit preşedinte al Statelor Unite ale Americii?

a. Gerald Ford.

b. Ronlad Regan.

c. Bill Clinton.



2 Câte ţări se găsesc în Peninsula Italică?

a. Două.

b. Trei.

c. Patru.



3 Ce insectă este principalul transmiţător al malariei?

a. Căpuşa.

b. Viespea.

c. Ţânţarul.



4 Cine a ctitorit Mănăstirea Horezu?

a. Matei Basarab.

b. Vasile Lupu.

c. Constantin Brâncoveanu.



5 Râul Dâmboviţa este un afluent al:

a. Argeşului.

b. Oltului.

c. Dunării.



6 Cine a fost primul preşedinte ales al SUA după cel de-Al Doilea Război Mondial?

a. Harry Truman.

b. Franklin Delano Roosevelt.

c. Dwight David Eisenhower.



7 Ce rege a instaurat în 1881 un regim monarhic constituţional în România?... citeste mai mult

acum 36 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in