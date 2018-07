1 Ce înseamnă cuvântul grecesc „sophia“, care stă la originea termenului „filosofie“?

a. Iubire.

b. Înţelepciune.

c. Cercetare.



2 Cum s-a numit copilul lui Carol al II-lea cu Zizi Lambrino?

a. Paul.

b. Mircea.

c. Mihai.



3 Care a fost primul nume de familie al tatălui lui Adolf Hitler?

a. Schicklgruber.

b. Alois.

c. Braun.



4 Cine a fost nepotul lui Ginghis Han?

a. Mao Zedong.

b. Toghrul Han

c. Kublai Han.



5 Ce concept filosofic îi aparţine lui Diogene?

a. Ascetismul.

b. Stoicismul.

c. Cinismul.



6 Ce mijloc de transport a fost inventat mai... citeste mai mult

