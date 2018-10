1 Care dintre următoarele ţări a renunţat total la schimbarea orei în anul 2016?

a. România.

b. Marea Britanie.

c. Turcia.



2 Care este semnificaţia cuvântului „islam“?

a. Credinţă.

b. Supunere.

c. Adevăr.



3 Cine a scris piesa „Cerere în căsătorie“?

a. Anton Cehov.

b. Maxim Gorki.

c. Marin Sorescu.

4 Care dintre următoarele planete nu are un element radioactiv care-i poartă numele?

a. Saturn.

b. Neptun.

c. Uranus.



5 Care este capitala Camerunului?

a. Yaounde.

b. Yaopaci.

c. Yaolapas.



6 Care dintre următoarele ţări încă mai trece în acest weekend la ora de iarnă?

