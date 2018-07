1. În ce perioadă s-a dezvoltat democraţia ateniană? a. În secolul al IV-lea î.Hr. b. În secolul al V-lea î.Hr. c. În secolul al VI-lea î.Hr. 2. Ce filosof al Greciei Antice este autorul lucrării „Republica“? a. Platon. b. Aristotel. c. Epicur. 3. Unde se afla Biblioteca Regală a lui Assurbanipal, în care a fost descoperită şi „Epopeea lui Ghilgameş“? a. În Ninive. b. În Assur. c. În Nimrud. 4. Titania, Miranda şi Ariel sunt sateliţi naturali ai planetei... a. Uranus. b. Jupiter. c. Neptun. 5. Ce pasăre era... citeste mai mult

azi, 14:49 in Cultura-Media