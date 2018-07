1. Cine a regizat filmul „Aferim“? a. Cristi Puiu. b. Radu Jude. c. Tudor Giurgiu. 2. Unde a avut loc prima ediţie a Campionatului Mondial de Fotbal? a. Germania. b. Anglia. c. Uruguay. 3. Ce pasăre îşi depune ouăle în cuibul altor păsări? a. Vrabia. b. Gaiţa. c. Cucul. 4. Ce culori are steagul Belgiei? a. Albastru, alb, roşu. b. Negru, galben, roşu. c. Negru, alb, verde. 5. În ce an a fost abolită robia în Ţara Românească? a. 1900. b. 1786. c. 1856. 6. Unde este înhumat împăratul Napoleon? a. Muzeul Luvru. b. Cimitirul Montmartre. c. Domul Invalizilor. 7. În ce formaţie a cântat Ozzy Osbourne înainte de a începe o carieră solo? a. Led Zeppellin. b. Black Sabbath.... citeste mai mult

