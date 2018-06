1. Pe ce stadion a avut loc meciul de retragere din echipa naţională a lui Gheorghe Hagi?

a. „Lia Manoliu“ din Bucureşti.

b. „Ion Oblemenco“ din Craiova.

c. „Dan Păltinişanu“ din Timişoara.

2. Ce a descoperit omul de ştiinţă G.E. Palade?

a. Penicilina.

b. Miofibrilele.

c. Ribozomii.

3. Ce arbore are cea mai mare frunză?

a. Palmierul rafie.

b. Arborele de cacao.

c. Arborele de cauciuc.

4. Unde s-a născut Ştefan cel Mare?

a. Baia.

b. Borzeşti.

c. Suceava.

5. Care este cea mai mică ţară din lume?

a. San Marino.

b. Vatican.

c. Luxemburg.

6. În ce an a debutat actriţa... citeste mai mult

azi, 19:52 in Cultura-Media, Vizualizari: 37 , Sursa: Adevarul in