1. Cine este autorul versurilor: „Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi/ şi ţi-aş săruta talpa piciorului,/ nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după aceea,/de teamă să nu-mi striveşti sărutul?“?

a. Mircea Dinescu.

b. Nichita Stănescu.

c. Ştefan Augustin Doinaş.

2. Care cuplu celebru s-a căsătorit de Valentine’s Day, aşa-numita zi a îndrăgostiţilor în tradiţia occidentală?

a. Benedict Cumberbatch şi Sophie Hunter.

b. Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas.

c. Jay-Z şi Beyoncé.

3. Ateneul Român a fost inaugurat pe data de...

a. 5 iulie 1911.

b. 14 februarie 1888.

c. 20 septembrie 1917.

4. Unitatea de măsură a rezistenţei electrice în...

