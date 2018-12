1 Cine este autorul romanului „Iarna vrajbei noatre“?

a. Ernest Miller Hemingway.

b. John Ernst Steinbeck.

c. Jerome David Salinger.



2 Câte ţări se găsesc în Peninsula Iberică?

a. Două.

b. Trei.

c. Patru.

3 La ce mare este post oraşul Dubrovnik?

a. Maea Egee

b. Marea Adriatică.

c. Marea Neagră.

4 Ce oraş din România este situat în lunca Bahluiului?

a. Iaşi.

b. Bârlad.

c. Vaslui.

5 Cine a scris poezia „Iarna pe uliţă“?

a. Vasile Alecsandri.

b. George Topârceanu.

c. George Coşbuc.

6 Ce titlu şi-a luat Oliver Cromwell după... citeste mai mult

azi, 15:55 in Cultura-Media, Vizualizari: 32 , Sursa: Adevarul in