1. Cine este autorul poeziei „Iarna pe uliţă"? a. George Topîrceanu. b. George Coşbuc. c. Vasile Alecsandri. 2. Câte ţări s-au desprins din fosta Iugoslavie? a. Trei. b. Cinci. c. Şase. 3. Ce actor joacă rolul principal în filmul „Asfalt tango"? a. Mircea Diaconu. b. Gheorghe Dinică. c. Gheorghe Visu. 4. În ce an a ocupat Armata Română capitala Ungariei, Budapesta? a. 1919. b. 1944. c. 1956. 5. Râul Putna este un afluent al: a. Dunării. b. Siretului. c. Prutului. 6. Cine este autorul operei „Tosca"? a. Gioachino Rossini. b. Giacomo Puccini. c. Giuseppe Verdi. 7. Ce general a instaurat în 1939 un regim dictatorial în Spania? a. Mussolini. b. Franco. c. Salazar.

