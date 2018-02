1. Ce comentator sportiv român a intrat pentru a 11-a oară în Cartea Recordurilor, stabilind un nou record mondial de cel mai lung strigat „Gol“, de 52 de secunde şi 3 zecimi? a. Cristian Ţopescu. b. Ilie Dobre. c. Costi Mocanu. 2. În ce an a devenit fotbalul sport olimpic? a. 1900. b. 1904. c. 1924. 3. Ce artist a revoluţionat arhitectura şi arta plastică, introducând în spaţiul plastic perspectiva liniară? a. Filippo Brunelleschi. b. Giorgio Vasari. c. Leonardo da Vinci. 4. Care echipă din cele de mai jos a câştigat Liga Campionilor în 2012? a. Chelsea. b. Bayern München. c. FC Barcelona. 5. Sriracha este un sos... citeste mai mult

ieri, 18:49 in Cultura-Media, Vizualizari: 62 , Sursa: Adevarul in