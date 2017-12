1 Cine este Kylo Ren personajul principal negativ din noua serie „Star Wars“?

a. Fiul lui Luke Skywalker.

b. Fiul lui Darth Vader.

c. Fiul lui Han Solo.

2 Care este următorul an bisect?

a. 2018.

b. 2020.

c. 2022.

3 Cine a construit primul automobil cu motor cu ardere internă?

a. Wilhelm Maybach.

b. Rudolf Diesel.

c. Carl Benz.

4 În ce an a fost infiinţată Organizaţia Naţiunilor Unite?

a. 1945.

b. 1955.

c. 1965.

5 În ce lună a anului a intrat România în Primul Război Mondial??

a. Mai.

b. August.

c. Octombrie.

6 Care dintre următorii autori...

