a. Cuba.

b. Jamaica.

c. Republca Dominicană.



2. Cine este primul domnitor pământean al Ţării Româneşti după revoluţia lui Tudor Vladimirescu?

a. Gheorghe Bibescu.

b. Grigore al IV-lea Ghica.

c. Barbu Ştirbei.



3. Ce actor joacă rolul principal în filmul „Ciuleandra“?

a. Mircea Albulescu.

b. Ştefan Iordache.

c. Gheorghe Dinică.



4. Ce întruchipa personajul Minerva în mitologia romană?

a. Zeiţa meşteşugarilor, breslelor, poeţilor şi învăţătorilor.

b. Zeiţa protectoare a focului din cămin şi a căminului.

c. zeiţa lunii, mai târziu a vânătorii.... citeste mai mult

