2 Cine l-a interpretat pe Petre Petre în filmul „Răscoala“, regizat de Mircea Mureşan?

a. Ernest Maftei.

b. Ilarion Ciobanu.

c. Ion Besoiu.



3 Care este cel mai lung râu din Asia?

a. Mekong.

b. Songhua.

c. Yangtze.



4 În ce an a devenit Grecia stat membru al Uniunii Europene?

a. 1973.

b. 1981.

c. 1995.



5 Din ce este alcătuită ploaia de pe planeta Venus, care nu ajunge, de fapt, pe sol?

a. Acid sulfuric.

b. Acid boric.

c. Acid hidrofluoric.



6 Care este capitala insulei Martinica?

