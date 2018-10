1 Cine a câştigat premiul Nobel pentru Literatură 2018? a. Kazuo Ishiguro. b. Neil Gaiman. c. Nimeni. 2 Care două ţări au disputat teritoriile Alsaciei şi Lorenei? a. Franţa şi Germania. b. Spania şi Portugalia. c. Franţa şi Elveţia. 3 Mowgli este un personaj al cărei cărţi? a. „Jack şi vrejul fasole“. b. „Cartea junglei“. c. „Aventurile lui Gulliver“. 4 Cum s-a numit ultima piesă de teatru scrisă de William Shakespeare? a. „A douăsprezecea noapte“. b. „Furtuna“. c. „Visul unei nopţi de vară“. 5 Ce premiu... citeste mai mult

