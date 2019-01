Tesla a anunțat luni startul lucrărilor de construcție pentru o nouă uzină auto pe un teren cu o suprafață totală de circa 85 de hectare situat în apropiere de Shanghai. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de CEO-ul Elon Musk, noua facilitate de producție va fi gata parțial în vara acestui an. Ulterior, producția anumitor componente ale lui Model 3 va începe până la finalul acestui an, însă producția de volum de circa 200.000 de unități pe an va începe în aproximativ doi ani. De asemenea, după alți doi-trei ani, producția va atinge capacitatea maximă de circa 500.000 de unități anual.

