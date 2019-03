De mai bine de doi ani, un proiect important ce apartine dezvoltatorului Daniel Niculita este contestat in instanta • Magistratii au cerut un expert, care a venit tocmai din Bacau • Insa, detaliile din expertiza care denigrau investitia au fost respinse in totalitate de catre judecatori • “Fata de imprejurarea ca expertul principal desemnat de catre instanta a intocmit un raport de expertiza cu depasirea obiectivelor stabilite de catre instanta, cu depasirea atributiilor legale pe care le are si cu ignorarea unor documente aflate la dosarul cauzei, constata necesitatea inlocuirii acestuia”, se arata in hotararea instantei • Expertul Viorica Novac s-a simtit jignita de solutia... citeste mai mult

