SC Termprod si SC Transurb Vaslui vor intra într-un program de reorganizare. Anuntul a fost fãcut de Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, în plenul sedintei Consiliului Local. La aprobarea bugetelor pe 2018, consilierii liberali au spus cã cele douã societãti au o situatie financiarã criticã si înregistreazã an dupã an pierderi semnificative. Pentru relansarea celor doi operatori locali, liberalii au solicitat un plan de reorganizare, dar si o solutie ineditã de redresare: introducerea transportului public gratuit în oras!

Aprobarea bugetelor pentru SC Termprod si SC Transurb a provocat discutii aprinse in plenul Consiliului Local (CL) Vaslui.... citeste mai mult