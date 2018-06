Craiovenii mai au de așteptat până la apariția primelor containere de gunoi îngropate. Mai este o lună până la expirarea termenului de finalizare a lucrărilor și acestea nici măcar nu au început. „Contractul a fost semnat în luna noiembrie 2017, are o durată de opt luni și, dacă facem un calcul, termenul final este în luna iulie, iar noi încă așteptăm avizele și nu am demarat lucrările. Cu siguranță se va ajunge la prelungirea acestui termen. În plus, avem blocată furnizarea containerelor pentru că nu mai avem spațiu de depozitare“, spune Marius Croitoru, reprezentant SC European Waste Technology SRL.

Din cele 438 de... citeste mai mult