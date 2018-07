Tn sedinta de joi, 12 iulie 2018, Guvernul Romaniei a aprobat extinderea panã la 31 iulie a termenului panã la care contribuabilii, persoane fizice trebuiau sã depunã declaratia unicã privind impozitul pe venit si contributiile soci ale. Termenul a fost extins deoarece atat bonifica?ia de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 si plãtit integral panã la 15 martie 2019, cat si cea acordatã co respunzãtor pentru contributiile sociale datorate au suscitat interesul contri buabililor. Astfel, s-a produs o ingreu nare a spatiului privat virtual prin numã rul foarte mare de accesãri ale acestui serviciu online gratuit in apropierea ex pi rãrii termenului.... citeste mai mult