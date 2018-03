Camera Deputatilor a adoptat marti, in calitate de prim for sesizat, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM.

Senatul este for decizional pentru aceste trei legi. Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a afirmat ca modificarile aduse pun in acord prevederile acestor acte normative cu deciziile Curtii Constitutionale, aminteste Agerpres.... citeste mai mult

