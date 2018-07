Want create site? With Free visual composer you can do it easy. În perioada 18 – 21 mai, la Călăraşi se vor desfăşura Manifestările Științei și Tehnicii Școlare „Florin Vasilescu”. În urma solicitărilor venite din partea unor unități școlare, perioada...

Observator de Calarasi, 3 Mai 2017