Terente, “maretia” Brailei, placerea femeilor si spaima bogatilor

50 de UMBRE ALE LUI Terente / 20 cm records

Terente sau Zorro al Brailei, haiducul justitiar care facea “T-ul” cu penisul, in loc de sabie, a pus Braila pe buzele unei intregi lumi, complexate de “maretia” haiducului nostru.

Mahalalele Brailei sunt recunoscute in toata tara pentru hotii si cutitarii lor, batausi si chiar ucigasi cu sange rece, insa niciunul dintre cei care si-au facut un renume in rele de-a lungul timpului n-a reusit sa intreaca faima lui Terente, cel recunoscut drept „Regele baltilor”. Ca orice oras cosmopolit, Braila are legendele ei care se plaseaza la inceputul secolului XX, imbracand intr-o forma romantata, intamplari si personaje... citeste mai mult