Teren de 2 mil.Euro din Romania, cumparat prin criptomonede Un teren din Baicoi, judetul Prahova reprezinta obiectul celei mari mari tranzactii imobiliare din Romania, cu moneda digitala OneCoin. Cativa oameni de afaceri au platit 89.588,38 OneCoin pentru respectivul teren.

Aceasta ar fi cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin realizata vreodata in Romania, pe platforma de ecommerce DealShaker, informeaza un comunicat. In ultimul an, la nivel international, numarul tranzactiilor cu OneCoin a inregistrat o crestere semnificativa. S-a majorat de la 7 milioane la 150 de... citeste mai mult