Sucul de sfecla este unul din cele mai puternice preparate medicinale naturale, cu o traditie lunga pe plan mondial. Aceasta a avut rezultate excelente in recuperarea pacientilor cu cancer, in special cu leucemie.

Sfecla rosie contine betaina si aminoacizi care au proprietati anti-cancerigene naturale. In plus, aceasta planta are efecte anti-inflamatoare, antioxidante si detoxifiante, importante pentru tratarea cancerului si redobandirea sanatatii.

Studiile realizate pana in present arata ca betaina – compusul activ principal... citeste mai mult