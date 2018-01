Magazinul online evomag.ro estimează că va înregistra în acest an o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de euro, în creştere cu cel puţin 30% faţă de 2013. „Începutul de an este unul promiţător. Ne aşteptăm la un an foarte bun pentru comerţul...

Ziarul Financiar, 23 Ianuarie 2014