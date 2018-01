Teorie cel putin indrazneata a unui cercetator american!

Un om de stiinta american a formulat o noua teorie indrazneata care ar putea explica de ce, in pofida numeroaselor OZN-uri observate in jurul Pamantului, civilizatiile extraterestre nu vor sa se dezvaluie omenirii.



John A. Ball, radioastronat la Massachusetts Institutie of Technology, MIT, crede ca extraterestrii nu ard de nerabdare sa inre in contact cu oamenii, pentru ca ei se comporta in special ca niste observatori.

In opinia cercetatoruui, vizitatorii veniti de oriunde sunt mult mai avansati si inteligenti decat oamenii, dar, in acelasi timp, nu au capacitatea de a domina complet spatiul. Prin urmare, ei prefera sa ne priveasca de departe,... citeste mai mult