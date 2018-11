România va închide acest an cu deficit sub 3% din PIB, aşa cum s-a angajat, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

El a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă România riscă în acest an declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv.

"Nu, nu. Vom închide acest an sub 3 (la sută - n.r.) cum ne-am angajat. Oricum, la nivel de european sunt şi vor fi astfel de măsuri pentru că ei au spus, cei de la Comisie, trebuie să luaţi măsuri care să ducă la scăderea acestui deficit. Şi, e posibil, procedural, să se spună: uitaţi, ţările sau ţara x sau y sau împreună, nu au luat astfel de măsuri, trebuie să ia astfel de măsuri. Bun, o să...