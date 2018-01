În România nu vor fi taxe şi impozite suplimentare şi nici nu se vor creşte actualele taxe, sub conducerea mea, susţine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finanţelor Publice.

"Nu se va adopta în acest an nici o taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa mai departe. Asta este abordarea mea. Sub conducerea mea nu se vor pune în România taxe şi impozite suplimentare, nici număr, nici cuantum, obligaţia mea e să fac invers", a spus Teodorovici luni, după audierile din comisiile parlamentare de specialitate reunite.

În ceea ce priveşte o eventuală cotă progresivă de impozitare, acesta a precizat că măsura trebuie analizată, dar dacă se constată... citeste mai mult