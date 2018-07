„Cred că ai tăi te-au făcut la nevoie şi sigur le-a părut rău! Sincer, cu faţa asta de... nici nu ştiu ce termen să folosesc pentru unul făcut din...”, a scris Teodorovici, în replici date pe Facebook la o postare a sa.

Ministrul Teodorovici a fost întrebat de cetăţeni ce datorie are la stat. Acesta le-a dat românilor răspunsuri precum: „Nu vă luaţi după toţi idioţii! Nu am nicio datorie la stat!”

„Nu am nicio datorie la stat, nu am obţinut vreo diplomă în mod nejustificat şi nu datorez nimănui nimic! Sunt cel... citeste mai mult