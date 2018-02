Teodorovici: Plicurile cu instiintari pe care le trimite ANAF ar putea fi inlocuite cu o solutie online Avand in vedere ca in fiecare an se cheltuiesc aproximativ 10 milioane euro cu plicurile cu instiintari trimise de Fisc, acestea ar putea fi eliminate, anunta Eugen Teodorovici.

